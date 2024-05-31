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31 мая, 16:26

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Al Masirah: хуситы нанесли удар по авианосцу в Красном море

Хуситы заявили об ударе по авианосцу в Красном море

Фото: depositphotos/Lindasj2

Хуситы ударили по американскому авианосцу в Красном море. Об этом заявил представитель движения Яхья Сариа

"В рамках реагирования на американо-британскую агрессию <...> ракетные и военно-морские силы Йемена провели совместную операцию, атаковав в Красном море американский авианосец Eisenhower", – передает Al Masirah слова представителя движения.

Сариа отметил, что крылатые и баллистические ракеты точно попали в цель.

Ранее британское оборонное ведомство сообщило об атаке Вашингтона и Лондона по объектам йеменских хуситов. Там уточнили, что удары были нанесены по объектам, которые были определены как места размещения объектов наземного управления БПЛА и хранения дронов очень дальнего радиуса действия.

До этого хуситы заявили, что атаковали израильское судно MSC Darwin в Аденском заливе, а также совершили обстрел города Эйлат на юге еврейского государства.

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