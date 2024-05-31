Минздрав утвердил новый порядок оказания первой помощи

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Министерство здравоохранения России утвердило новый порядок оказания первой помощи пострадавшим. В ведомстве также составили перечень состояний, при которых медики могут приступить к ней. Приказ об этом был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе сказано, что врачи могут приступить к оказанию первой помощи только если пострадавший или его законный представитель не выразили четкого отказа. При этом первоочередность оказания экстренной помощи двум и более пациентам определяется на основе тяжести их состояния. Приоритет медики должны будут отдавать детям.

Проект позволяет использовать для оказания первой помощи аптечки, укладки, наборы и комплекты, а также подручные средства.

В числе состояний, которые будут служить показанием к первой помощи, в Минздраве выделили отсутствие сознания, остановку дыхания или сердца, нарушение проходимости дыхательных путей инородным телом, наружные кровотечения, а также травмы и ранения. Другими показаниями к первой помощи станут отравление, укусы ядовитых животных, судороги и острые психологические реакции на стресс.

Ранее министерство здравоохранения России предложило внести препарат "Тапентадол", который применяется для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах, в список наркотических средств.

В проекте постановления сотрудники ведомства обратили внимание на необходимость контролировать на предмет злоупотребления и зависимости пациентов, которые проходят лечение препаратами-агонистами мю-опиоидных рецепторов.