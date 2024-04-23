Помощник главы Минздрава: йод подпал под ограничения из-за технической ошибки

Фото: 123RF/dolgachov

Йод оказался под ограничениями в аптеках из-за технической ошибки. Его занесли в список препаратов предметно-количественного учета (ПКУ), сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова.

"При формировании письма была допущена техническая ошибка, она оперативно исправлена. Все разъяснения оператору системы маркировки даны", – подчеркнул он.

О попадании йода в перечень ПКУ стало известно из письма ведомства. Как рассказали в СРО Ассоциации независимых аптек и Альянса фармацевтических ассоциаций, это означало бы, что пациентам, которым необходимо сделать йодовую сетку, нужно будет направиться к врачу для получения рецепта на бланке строгой отчетности.

Ранее правительство РФ расширило перечень жизненно важных лекарств. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин. В список были добавлены три препарата, которые применяются для лечения больных с различными вирусными и бактериальными инфекциями, а также инфекционно-воспалительными заболеваниями.

До этого правительство РФ увеличило количество квот на ввоз, вывоз, хранение и производство ряда наркотических веществ, из которых создают лекарства. Речь идет об увеличении квот на тебаин, фентанил, клобазам и модафинил. Из них создают лекарства, которые сейчас востребованы населением.

