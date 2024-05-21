Минздрав предложил внести препарат "Тапентадол" в список наркотических средств

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Минздрав РФ предлагает внести препарат "Тапентадол", использующийся для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах, в список наркотических средств. Соответствующий проект постановления правительства был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Данный документ был подготовлен в связи с необходимостью изменения мер госконтроля в отношении указанного препарата и его включения в список наркотических и психотропных веществ.

Как отметили авторы инициативы, пациентов, которые проходят лечение препаратами-агонистами мю-опиоидных рецепторов, необходимо тщательно контролировать на предмет злоупотребления и зависимости. В пояснительной записке также говорится, что снижение дозы либо внезапное прекращение приема "Тапентадола" грозит реакцией отмены или другими тяжелыми нарушениями.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный сообщил, что на сегодняшний день в России нет официального перечня лекарств, которые запрещено употреблять водителям, в связи с чем в Госдуме подготовили законопроект, предполагающий юридическое закрепление перечня таких препаратов.

До этого врач-терапевт Алексей Кондрахин рассказал, к каким негативным последствиям для организма может привести излишнее употребление антибиотиков.