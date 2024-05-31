Дептранс призвал столичных водителей быть внимательными из-за дождя и грозы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дождь с грозой прогнозируются в Москве до 23:00 пятницы, 31 мая. Столичный Дептранс попросил автомобилистов быть внимательными на дорогах.

"Держите дистанцию, избегайте резких маневров. Не отвлекайтесь на телефон во время движения", – говорится в телеграм-канале ведомства.

Ранее московский главк МЧС предупредил, что при грозе ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Пешеходов призывают обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Центр погоды "Фобос" отметил, что последний день мая в Москве в этом году стал самым жарким за последние 17 лет. Температура воздуха на базовой метеостанции столицы ВДНХ достигла отметки в 29,8 градуса.

