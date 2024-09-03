Диетолог Соломатина: томатный сок помогает разжижать кровь

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Томатный сок полезно употреблять в пожилом возрасте, поскольку он помогает укреплять иммунитет и разжижать кровь. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Эксперт отметила, что люди старшего возраста часто сталкиваются с повышенной свертываемостью крови.

"Томатный сок полезен тем, что разжижает ее и делает более текучей", – указала специалист.

В напитке также содержится ликопин: он обладает антиоксидантным действием и уменьшает воспаление в организме.



Елена Соломатина врач-диетолог Помимо прочего, в томатном соке есть витамин C, который необходим для иммунной системы и укрепления сосудов пожилых людей. Также присутствует калий, который обладает мочегонным действием, снижает давление и укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Чтобы получить пользу, достаточно употреблять один стакан в день. При этом диетолог посоветовала отдать предпочтение напитку без содержания соли – натрий может повышать давление, что нежелательно для пожилых.

"В томатном соке есть органические кислоты, поэтому его нельзя при проблемах с желудочно-кишечным трактом, язвой желудка в стадии обострения, гастритом. Также лучше отказаться от него при подагре и камнях в мочевом пузыре", – отметила эксперт.

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