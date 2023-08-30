Врач рассказала о неожиданной пользе яичной скорлупы

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Яичная скорлупа содержит большое количество минеральных веществ и может способствовать профилактике остеопороза. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

"Яичная скорлупа – это источник фосфора, кальция, калия, железа и магния. Все это находится в органическом виде, то есть в легко усваиваемом", – пояснила специалист.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Яичная скорлупа полезна для опорно-двигательного аппарата, для костей. С возрастом у людей, особенно у женщин, возникает риск остеопороза. Нужно постоянно добавлять кальций в рацион, чтобы кости были крепкими и не происходило переломов.

Вместе с тем стоит помнить, что в яичной скорлупе могут содержаться бактерии сальмонеллы и кишечной палочки, поэтому перед употреблением ее следует простерилизовать.

"Яичную скорлупу необходимо промыть, просушить, хорошенько прогреть в духовке, чтобы убить все микроорганизмы, и только потом перемолоть. Употреблять нужно по чайной ложке в день. Можно обогатить ее лимонным соком", – посоветовала Мухина.

Ранее были названы продукты, которые помогают организму лучше усваивать кальций. В честности, в рацион рекомендуется включать пищу, содержащую витамин K2. Он присутствует, например, в составе любых бобовых. Кроме того, стоит обратить внимание на продукты с витамином D. Последний содержится в яичных желтках, жирной морской рыбе и также способствует усвоению кальция.

