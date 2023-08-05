Ревматолог назвала неожиданные причины боли в суставах

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Боль в суставах может возникать из-за инфекционных заболеваний, в том числе передающихся половым путем, а также после укуса клеща и при подагре. Об этом Москве 24 рассказала врач-ревматолог Дарья Кусевич.

Она пояснила, что сустав – это место, где соединяются две кости. Именно благодаря им человек может сгибать локти, колени. Считается, что боль в суставах чаще всего беспокоит пожилых. Однако есть множество причин, по которым неприятные симптомы могут испытывать и молодые люди. Первая из них – инфекционные заболевания.





Дарья Кусевич врач-ревматолог Можно выделить грипп, COVID-19. В этом случае вирус попадает в ткани, разносится кровотоком и постепенно повреждает мышцы и суставные капсулы. Именно поэтому при инфекции человек чувствует ломоту в мышцах и суставах. Эти боли могут некоторое время сохраняться и после болезни.

Причиной проблем также могут быть бактериальные инфекции, чаще всего передающиеся половым путем.

"В большинстве случаев они поражают коленный сустав. Существует даже определенная триада: артрит, уретрит (поражение мочеполовых путей) и увеит (воспаление глаз), которые возникают одновременно", – рассказала врач.

Чтобы уберечься от неприятных симптомов, важно укреплять иммунитет и соблюдать половую гигиену, подчеркнула ревматолог.

Еще одна опасность для суставов: инфицированные боррелиозом клещи.





Дарья Кусевич врач-ревматолог При укусе такого клеща в организм человека попадают боррелии, которые могут вызывать боли, ломоту в суставах, слабость. Но самый яркий симптом этого заболевания – кольцевидные эритемы на коже.

Подагра также становится причиной сильных болей.

"Излюбленное место этого заболевания – первый палец стопы или голеностопный сустав. Оно возникает из-за того, что в крови повышается уровень мочевой кислоты, она начинает откладываться в мягких тканях, и там образуются кристаллы кислоты. Именно они вызывают воспаление", – рассказала врач в интервью программе "Доктор 24".

Ежедневное употребление более 500 граммов красного мяса повышает риск развития подагры. Именно поэтому нужно уменьшить количество этого продукта в рационе, подчеркнула специалист.





Дарья Кусевич врач-ревматолог Еще одна популярная причина боли в суставах – лишний вес и неправильное питание. Если человек часто ест полуфабрикаты, фастфуд, то растет жировая ткань, которая становится благоприятной почвой для развития воспалений.

Если болезненные ощущения не проходят в течение двух недель, то нужно обязательно обратиться к врачу-ревматологу, заключила специалист.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург рассказал, что продукты с высоким содержанием кальция и витамина D укрепляют кости. В первую очередь это молочные продукты, а также жирная морская рыба – скумбрия или сельдь. В неделю достаточно две порции молока, творога или сыра и три-четыре порции рыбы.