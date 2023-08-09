Врач рассказала, сколько куриных яиц можно съедать в день

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В день рекомендуется съедать не больше 1–2 куриных яиц. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на гастроэнтеролога Екатерину Кашух.

Она объяснила, что употребление большого количества яиц может негативно сказаться на здоровье человека, потому что в желтке содержится холестерин. Его избыток увеличивает скорость развития атеросклероза – образования бляшек на сосудах, что повышает риск инфаркта или инсульта.

При этом, добавила специалист, в яйцах содержится набор незаменимых для организма аминокислот, участвующих в иммунной защите, построении тканей, а также влияющих на обмен веществ.

Яичный белок, в свою очередь, отлично усваивается организмом, объяснила Кашух. Еще одним важным ингредиентом в составе яиц является лецитин – жироподобное вещество по своей структуре, помогающее восстановить фосфолипидный слой в клетке, то есть защитить ее от разрушения.

"Защитные оболочки клеток мозга, позвоночника и нервов на 66% состоят из лецитина. Он также благоприятно влияет на обмен жиров, состояние печени", – поделилась врач.

По ее информации, куриные яйца служат источником витамина D. В желтке крупного яйца находится около 30 МЕ витамина, то есть 5% от суточной потребности организма в элементе.

Медик поделилась, что витамин D важен для обменных процессов, поддержания иммунитета и роста костей. Вместе с кальцием и фосфором он укрепляет зубы и кости.

Однако, подчеркивает эксперт, во всем нужна умеренность. Так, яичный белок может быть причиной аллергии, хоть и встречается это редко. Тогда от яиц в рационе придется отказаться.

Также специалист напомнила, что яичницу нельзя жарить на растительных маслах с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот (льняное, соевое, рапсовое и оливковое). Оно становится токсичным для организма при нагревании.

Кашух призвала воздержаться от употребления в пищу сырых яиц из-за высокого риска заражения сальмонеллезом. Это тяжелое инфекционное заболевание, переносимое бактериями рода Salmonella. Патоген уничтожается через 5–10 минут кипячения.

Ранее диетолог Маргарита Королева поделилась, что куриные яйца помогут пожилым людям поддержать мышечную массу и когнитивные функции, а также укрепят иммунитет. Им также рекомендуется употреблять не больше 2 штук в день.

До этого врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова предупредила, что чрезмерное потребление яиц может вызвать приступы желчной колики и дискинезию желчевыводящих путей. То есть будут болевые ощущения в правом боку.

Специалисты рассказали, как выбрать куриные яйца