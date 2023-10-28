Кардиолог рекомендовал для борьбы с густой кровью правильное питание

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Кардиолог Тамаз Гаглошвили напомнил, что слишком густая кровь у человека может грозить инфарктом, тромбозом и инсультом, сообщает "Российская газета".

По его словам, наибольшую угрозу для здоровья представляет обезвоживание организма. Для профилактики густой крови он посоветовал сбалансированно питаться.

"Когда у человека нет показания к антикоагулянтам, ему не нужно разжижать кровь, достаточно пить адекватное количество воды", – добавил специалист.

Токсиколог Михаил Кутушов в свою очередь добавил, что если кровь густая, то следует отказаться от сахара, поскольку он повышает уровень глюкозы и соотвественно риск тромбоза. Также врач предостерег от чрезмерного употребления гречки, бананов и картофеля.

Ранее были названы напитки, которые помогают в профилактике тромбообразования. В частности, для таких целей подойдут ягодные морсы, например, из малины или ежевики. Кроме того, можно пить зеленый чай, поскольку он улучшает текучесть крови. Также рекомендуется обратить внимание на какао. Его употребление препятствует слипанию форменных элементов крови.

