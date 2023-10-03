03 октября, 11:26Общество
Врач назвал три напитка, которые защитят от тромбоза
Фото: depositphotos/denio109
Ягодные морсы, зеленый чай, а также какао помогут снизить риск тромбоза. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.
По словам эксперта, употребление ягодных морсов является хорошей профилактикой тромбоза. "Они могут быть из малины, ежевики. Туда также можно добавить имбирь", – перечисляет Гинзбург.
Кроме того, для тех же целей подойдет зеленый чай. Можно употреблять напиток без каких-либо добавок или также сочетать его с имбирем.
"Какао также обладает противовоспалительным и антиагрегантным свойством, то есть препятствует слипанию форменных элементов крови", – заключил эксперт.
Ранее были названы лекарства, которые способны повысить риск образования тромбов. В частности, речь идет о гормональных препаратах, например оральных контрацептивах. Отмечается, что многое зависит от состояния организма человека. Однако в любом случае без назначения врача принимать подобные медикаменты нельзя.
Читайте также