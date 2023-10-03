Врач назвал три напитка, которые защитят от тромбоза

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Ягодные морсы, зеленый чай, а также какао помогут снизить риск тромбоза. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По словам эксперта, употребление ягодных морсов является хорошей профилактикой тромбоза. "Они могут быть из малины, ежевики. Туда также можно добавить имбирь", – перечисляет Гинзбург.

Кроме того, для тех же целей подойдет зеленый чай. Можно употреблять напиток без каких-либо добавок или также сочетать его с имбирем.





Михаил Гинзбург врач-диетолог Благодаря содержанию катехинов, обладающих противовоспалительным действием, зеленый чай улучшает текучесть крови, повышает ее антиагрегантные свойства, то есть отталкивание кровяных клеток друг от друга, и тем самым препятствует образованию тромбов.

"Какао также обладает противовоспалительным и антиагрегантным свойством, то есть препятствует слипанию форменных элементов крови", – заключил эксперт.

Ранее были названы лекарства, которые способны повысить риск образования тромбов. В частности, речь идет о гормональных препаратах, например оральных контрацептивах. Отмечается, что многое зависит от состояния организма человека. Однако в любом случае без назначения врача принимать подобные медикаменты нельзя.

