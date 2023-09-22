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22 сентября, 17:08

Общество

Названы препараты, которые повышают риск образования тромбов

Фото: 123RF/engagestock

Бесконтрольный прием гормональных препаратов может вызвать тромбоз. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Нужно понимать, что некоторые препараты имеют свойство повышать свертываемость крови, что может привести к тромбозу. Это гормональные препараты, в частности оральные контрацептивы.
Татьяна Романенко
врач-терапевт

Такие препараты можно принимать только при условии, что их назначил специалист.

"Многое зависит от исходного состояния организма. Самое главное – не заниматься самолечением. У любого препарата есть как показания, так и противопоказания. Оценить это, конечно, сможет только специалист", – заключила Романенко.

Ранее были названы продукты, которые помогают в профилактике тромбоза. По словам сердечно-сосудистого хирурга, заведующего кардиохирургическим отделением Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Андрея Панкова, для этих целей можно включать в рацион кешью, миндаль, имбирь и горький шоколад. Они оказывают на кровь разжижающий эффект.

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