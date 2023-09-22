22 сентября, 17:08Общество
Названы препараты, которые повышают риск образования тромбов
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Бесконтрольный прием гормональных препаратов может вызвать тромбоз. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
Такие препараты можно принимать только при условии, что их назначил специалист.
"Многое зависит от исходного состояния организма. Самое главное – не заниматься самолечением. У любого препарата есть как показания, так и противопоказания. Оценить это, конечно, сможет только специалист", – заключила Романенко.
Ранее были названы продукты, которые помогают в профилактике тромбоза. По словам сердечно-сосудистого хирурга, заведующего кардиохирургическим отделением Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Андрея Панкова, для этих целей можно включать в рацион кешью, миндаль, имбирь и горький шоколад. Они оказывают на кровь разжижающий эффект.
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