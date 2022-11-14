Терапевт рассказала, о каких болезнях сигнализирует густая кровь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Густая кровь может говорить о наличии генетического заболевания, опухоли, воспалительном процессе, эритремии или проблемах с легкими. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

По словам эксперта, на сгущение указывает избыточное количество эритроцитов, повышенный уровень гемоглобина и высокий уровень гематокрита. Кроме того, кровь может быть густой из-за высокого числа тромбоцитов.

"Сгущение крови говорит о воспалительном, а также опухолевом процессе. Это может быть заболевание, которое называется эритремия (когда вырабатывается избыточное количество клеток крови. – Прим. ред.)", – пояснила она.



Татьяна Романенко врач-терапевт Другая частая причина – это заболевания легких. Вследствие гипоксии, к которой приводят хронические заболевания легких, компенсаторно увеличивается количество красных кровяных телец.

Кроме того, сгущение может быть наследственным, добавила Романенко. "Это наследственно обусловленные патологии, которые приводят к повышению показателей крови", – рассказала она. При любом варианте метод лечения нужно подбирать вместе с врачом.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предостерегла граждан от использования народных средств для разжижения крови, поскольку эффект от них может быть недостаточным или непредсказуемым. Кроме того, для разжижения крови не следует принимать аспирин, так как этот препарат может спровоцировать желудочно-кишечное кровотечение.

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