Диетолог объяснила, как хурма помогает при коронавирусе

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Диетолог Елена Соломатина в беседе с Москвой 24 рассказала, что чрезмерное употребление хурмы как продукта, который помогает справиться с коронавирусной инфекцией, может иметь негативные последствия для кишечника.

Ранее специалисты из японского Медицинского университета Нара в Кашихаре пришли к выводу, что хурма поддерживает организм в борьбе с коронавирусом. Исследование проводилось на хомяках, которым стали вводить в рацион танин, содержащийся в плоде. После того как грызунов подвергли заражению, выяснилось, что у группы, которая его не получала, развилась легочная пневмония на фоне высокой вирусной нагрузки. У тех хомяков, которые принимали танин, пневмония не зафиксирована, а их самочувствие было значительно лучше.

По словам Соломатиной, танин содержится не только в хурме. Среди других продуктов диетолог перечислила терпкие сорта винограда, чернику, смородину и черемуху.

"Танины – это антиоксиданты, которые обладают противомикробным, противовирусным, противогрибковым действием. Они не дают размножаться вирусам. Кроме того, танины обладают ранозаживляющим действием. Поэтому они помогают лечить повреждения слизистой, которые наносятся вирусом", – говорит диетолог.

Соломатина отметила, что танин также способен погасить в организме цитокиновый шторм – потенциально летальную реакцию иммунной системы, из-за которой ткани очага воспаления начинают разрушаться.





Елена Соломатина диетолог В сладких сортах хурмы содержится поменьше танина. При этом жесткую хурму, в которой его больше, есть очень сложно. Она просто будет застревать в горле. Не думаю, что нужно мучить себя таким образом. Тем более что такие сорта могут вызывать запоры и способствовать образованию инородных тел в желудке.

"Лучше включать в рацион сладкую хурму, потому что ее человек может съесть больше. Поэтому по пропорции получится больше танина, чем при употреблении жестких сортов. Но нужно помнить, что для здорового человека рекомендуется в среднем два небольших плода в течение дня", – сказала специалист.

Соломатина подчеркнула, что хурма противопоказана людям с диабетом, лишним весом и проблемами желудочно-кишечного тракта.

Ранее в Центре общественного здоровья Карелии рассказали, что хурма полезна людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями благодаря содержанию в ней калия. Кроме того, плод помогает поддерживать упругость кожи, снимать усталость и успокаивать нервную систему.

