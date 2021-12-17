Диетолог объяснила, как хурма помогает при коронавирусе

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Диетолог Елена Соломатина в беседе с Москвой 24 рассказала, что чрезмерное употребление хурмы как продукта, который помогает справиться с коронавирусной инфекцией, может иметь негативные последствия для кишечника.
Ранее специалисты из японского Медицинского университета Нара в Кашихаре пришли к выводу, что хурма поддерживает организм в борьбе с коронавирусом. Исследование проводилось на хомяках, которым стали вводить в рацион танин, содержащийся в плоде. После того как грызунов подвергли заражению, выяснилось, что у группы, которая его не получала, развилась легочная пневмония на фоне высокой вирусной нагрузки. У тех хомяков, которые принимали танин, пневмония не зафиксирована, а их самочувствие было значительно лучше.
По словам Соломатиной, танин содержится не только в хурме. Среди других продуктов диетолог перечислила терпкие сорта винограда, чернику, смородину и черемуху.
"Танины – это антиоксиданты, которые обладают противомикробным, противовирусным, противогрибковым действием. Они не дают размножаться вирусам. Кроме того, танины обладают ранозаживляющим действием. Поэтому они помогают лечить повреждения слизистой, которые наносятся вирусом", – говорит диетолог.
Соломатина отметила, что танин также способен погасить в организме цитокиновый шторм – потенциально летальную реакцию иммунной системы, из-за которой ткани очага воспаления начинают разрушаться.
"Лучше включать в рацион сладкую хурму, потому что ее человек может съесть больше. Поэтому по пропорции получится больше танина, чем при употреблении жестких сортов. Но нужно помнить, что для здорового человека рекомендуется в среднем два небольших плода в течение дня", – сказала специалист.
Соломатина подчеркнула, что хурма противопоказана людям с диабетом, лишним весом и проблемами желудочно-кишечного тракта.
Ранее в Центре общественного здоровья Карелии рассказали, что хурма полезна людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями благодаря содержанию в ней калия. Кроме того, плод помогает поддерживать упругость кожи, снимать усталость и успокаивать нервную систему.
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