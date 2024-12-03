Диетолог Соломатина рассказала, при каких заболеваниях нельзя есть ананас

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Ананас полезно есть в пожилом возрасте, поскольку он укрепляет иммунитет, улучшает работу кишечника и снижает давление. Однако употреблять его можно в ограниченном количестве, рассказала Москве 24 врач-диетолог Елена Соломатина.

Эксперт отметила, что ананас является источником витамина C. Пожилым он необходим для иммунной системы, нормального усвоения железа и синтеза коллагена. Благодаря последнему поддерживается здоровье сосудов, хрящей и связок, подчеркнула диетолог.

"Также в ананасе есть калий и магний, поэтому он оказывает слабое мочегонное действие и немного снижает давление. Помимо прочего, это хороший источник клетчатки", – объяснила диетолог.





Елена Соломатина врач-диетолог Пищевые волокна нужны для нормальной работы кишечника. Это в свою очередь влияет на иммунную и нервную системы, а также понижает уровень воспаления в организме.

Также в середине ананаса находится больше всего бромелайна – фермента, который улучшает расщепление белка.

"Если съесть мясо, особенно в котором много соединительной ткани, ломтик ананаса поможет переварить пищу", – указала Соломатина.



Специалист посоветовала выбирать свежий, а не консервированный продукт, поскольку последний содержит много добавленного сахара.





Елена Соломатина врач-диетолог Пожилым можно съесть по одному ломтику в день. Если есть заболевания желудочно-кишечного тракта, воспаления, конечно, лучше употреблять его не стоит. Ананас очень сладкий, это обязательно нужно учитывать страдающим лишним весом, инсулинорезистентностью и сахарным диабетом.

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