Диетолог Соломатина: пожилым можно есть холодец раз в одну-две недели

02 декабря, 19:27Общество
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Пожилым без серьезных проблем со здоровьем можно съесть небольшой кусочек холодца раз в одну-две недели. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, холодец богат важными для людей старшего возраста веществами. Среди них – витамин B12, который содержится во всех мясных продуктах.
"Он необходим пожилым для лучшей нервно-мышечной проводимости. Если есть нехватка B12 и человек резко повернется, закружится голова и он упадет. Дефицит чреват появлением шаткости, неустойчивости походки, проблемами с нервной системой, рисками остеопороза, перелома шейки бедра", – указала эксперт.
Однако при частом употреблении холодца можно нанести себе вред. С одной стороны, в нем немало минеральных веществ, но с другой – достаточно много холестерина, подчеркнула Соломатина.
"Пожилым без серьезных проблем со здоровьем можно съесть небольшой кусочек, но не чаще раза в неделю, а то и двух", – сказала диетолог.
Людям с подагрой и повышенным уровнем мочевой кислоты холодец и вовсе противопоказан, так как может спровоцировать камни в почках. Если же есть лишний вес, атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания, употребление тоже должно быть ограничено, заключила эксперт.
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