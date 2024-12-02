Диетолог Соломатина: пожилым можно есть холодец раз в одну-две недели

Фото: depositphotos/Rawlik

Пожилым без серьезных проблем со здоровьем можно съесть небольшой кусочек холодца раз в одну-две недели. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, холодец богат важными для людей старшего возраста веществами. Среди них – витамин B12, который содержится во всех мясных продуктах.

"Он необходим пожилым для лучшей нервно-мышечной проводимости. Если есть нехватка B12 и человек резко повернется, закружится голова и он упадет. Дефицит чреват появлением шаткости, неустойчивости походки, проблемами с нервной системой, рисками остеопороза, перелома шейки бедра", – указала эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Также холодец содержит коллаген, а это крепкие связки и хрящи. Еще он отвечает за здоровье сосудов и десен, а также хорошее состояние кожи.

Однако при частом употреблении холодца можно нанести себе вред. С одной стороны, в нем немало минеральных веществ, но с другой – достаточно много холестерина, подчеркнула Соломатина.

"Пожилым без серьезных проблем со здоровьем можно съесть небольшой кусочек, но не чаще раза в неделю, а то и двух", – сказала диетолог.

Людям с подагрой и повышенным уровнем мочевой кислоты холодец и вовсе противопоказан, так как может спровоцировать камни в почках. Если же есть лишний вес, атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания, употребление тоже должно быть ограничено, заключила эксперт.

Ранее диетолог Нурия Дианова посоветовала купить к праздничному столу имитированную икру. Она содержит меньше калорий и сглаживает потенциальные обострения заболеваний поджелудочной железы, желчного пузыря и печени, объяснила специалист.

