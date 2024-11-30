Эксперт Мухина назвала главные признаки качественной красной икры

Фото: depositphotos/daffodil

Икринки в качественной красной икре – упругие и одинакового размера, а в банке не должно быть большого количества жидкости, рассказала Москве 24 врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Ранее в Сети появилась информация, что аферисты начали продавать в Сети подделки под видом красной икры. Чтобы завлечь покупателей, злоумышленники устанавливают цены, которые существенно ниже рыночных. В частности, можно найти объявления, где предлагают купить 220 граммов икры в стеклянной банке всего за 80 рублей и 140 граммов в жестяных банках по 55.

По словам Мухиной, чтобы обезопасить себя от фальсификата, приобретать новогодний деликатес следует только в магазинах.



Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Не стоит покупать икру на стихийных рынках, развалах. Некоторые находят каких-то поставщиков в интернете, а кто-то через знакомых совершенно непонятно какую икру покупает и сталкивается с некачественным продуктом.

Перед покупкой в магазине специалист посоветовала изучить информацию на этикетке и внешний вид продукции. В составе не должно быть красителей и усилителей вкуса.

"Выбирать икру лучше в стеклянной таре. Она позволяет полностью рассмотреть содержание и более инертна в плане химических реакций", – отметила диетолог.



Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Настоящая икра имеет насыщенный ярко-красный, оранжевый оттенок. Если он блеклый, неестественный – это плохо. Также не стоит брать икру, если в банке много жидкости и есть непонятные сгустки. Икринки должны быть целыми, упругими, блестящими и одинакового размера.

"Кроме того, внутри настоящей икринки есть элемент зародыша – там участок более светлый. А остальная икринка насыщенная", – указала эксперт.

По ее словам, качественная икра также имеет характерный свежий морской аромат без посторонних, резких запахов и затхлости. Вкус нежный, солоноватый, без горечи и кислоты.

Также специалист посоветовала обращать внимание на исследования Росконтроля и изучать отзывы о продукции в интернете.

Ранее сообщалось, что средний чек на красную икру в столице составляет 4 190 рублей. Это почти на 25% дороже, чем в прошлом году. Из-за высокой цены спрос на деликатес в столице снизился на 20%. В целом по России средний чек на красную икру составил более 3 900 рублей. Что на 20% выше прошлогодних данных. За год спрос снизился на 14%.