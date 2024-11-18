Спрос на красную икру упал в Москве на 20% из-за высокой цены

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В Москве спрос на красную икру упал на 20% из-за высокой цены. Средний чек в столице составляет 4 190 рублей, что почти на 25% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на аналитиков.

Исследование показало, что спрос по России за год снизился на 14% при среднем чеке более 3 900 рублей, который вырос на 20% с прошлого года. Из-за роста цены россияне начали все чаще покупать имитированную красную икру. Ее продажи выросли на 17%, а средний чек покупки составляет не более 500 рублей. Стоимость в Москве – около 600 рублей. Число покупок в столице выросло более чем на 12% за год.

Аналитики заявили, что упадок спроса на натуральную икру связан с истощением ее запасов.

"На рынке осталась продукция лишь нового вылова, поступившая по более высоким ценам в условиях сниженного предложения из-за малых объемов добычи лососевых. Более того, в этом сезоне меньше и доступной икры горбуши, которая уступила место кете и другим более дорогим вариантам красной рыбы", – рассказали они.

Между тем в 2024 году в России зафиксирован существенный рост цен на продовольственные товары – более чем на 50%. Об этом "Газете.ру" рассказал финансовый эксперт Владислав Антонов.

Фактическая инфляция на продукты питания с начала года составила от 50 до 100% и, возможно, даже больше. Прогнозируемый рост тарифов на ЖКУ и ослабление национальной валюты создают дополнительное инфляционное давление. В такой ситуации маловероятно значительное замедление темпов роста цен до конца года и в 2025 году, отметил аналитик.

"Высокая инфляция продолжит снижать реальные доходы населения, особенно в регионах, где уровень зарплат значительно ниже столичного", – подчеркнул экономист.

Как отметил Антонов, при расчете официальной инфляции применяется усредненная потребительская корзина, которая может не отражать реальные расходы большинства граждан. Особенно заметна разница для тех, кто тратит значительную часть своих доходов на продукты питания и товары первой необходимости – цены на них растут быстрее, чем общий уровень инфляции.

Ранее эксперт Татьяна Суворова заявляла, что стоимость красной икры за килограмм к Новому году в России может вырасти до 13 тысяч рублей из-за ажиотажного спроса, который разгоняет растущие с начала осени цены.

Она также связала подорожание икры с инфляцией, ростом цен на выпуск банок, а также с уменьшением улова в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Суворова напомнила, что с начала года стоимость продукции увеличилась на 15%.

