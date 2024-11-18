Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября, 07:15

Экономика

Мандарины могут подорожать в России минимум в 1,5 раза

Мандарины могут подорожать в России минимум в 1,5 раза

Банкротство угрожает десяткам авиакомпаний в России

Московские магазины проверили на предмет дефицита продуктов

"Деньги 24. Итоги": инфляция в России продолжает ускоряться

Столичные магазины проверили на предмет дефицита продуктов

В СМИ продолжают обсуждать возможный дефицит продуктов в РФ

"Москва сегодня": стоимость аренды квартиры может подняться на 15% к Новому году

В России хотят внедрить систему защиты от кредитных мошенников

Мосгордума приняла проект бюджета на ближайшие три года

Новости часа: число спасенных пациентов с инфарктом миокарда в Москве удвоилось за 10 лет

Цены на мандарины в России вырастут минимум в 1,5 раза. О резком подорожании цитрусовых в декабре пишут некоторые СМИ. Причиной называют проблемы с логистикой. Многие поставщики решили везти фрукты через Европу, из-за чего случились сбои в поставках. В итоге это скажется на ценах, которые выросли за год.

В 2023-м килограмм мандаринов на оптовом рынке стоил 60–90 рублей, а в этом году – 100–150 рублей, в магазине цены доходят до 250 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикаедавидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика