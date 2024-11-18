Мандарины могут подорожать в России минимум в 1,5 раза

Цены на мандарины в России вырастут минимум в 1,5 раза. О резком подорожании цитрусовых в декабре пишут некоторые СМИ. Причиной называют проблемы с логистикой. Многие поставщики решили везти фрукты через Европу, из-за чего случились сбои в поставках. В итоге это скажется на ценах, которые выросли за год.

В 2023-м килограмм мандаринов на оптовом рынке стоил 60–90 рублей, а в этом году – 100–150 рублей, в магазине цены доходят до 250 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.