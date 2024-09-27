Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 07:30

Экономика

Цены на аренду жилья в Москве выросли на 30% за год

Цены на аренду жилья в Москве выросли на 30% за год

Резкое подорожание кофе ожидается в России в 2024 году

Россиян будут предупреждать об оформлении мошеннических кредитов через "Госуслуги"

В Москве открылась "Российская энергетическая неделя"

Эксперты объяснили рост цен на аренду жилья в Москве

Листинг Hamster Kombat стартовал на криптобиржах

Новости часа: Собянин рассказал, как прошел летний сезон проекта "Московское долголетие"

ЦБ РФ не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре

В Москве выросла стоимость аренды квартир

Путин заявил, что доля дружественных стран в энергоэкспорте РФ составила свыше 90%

В Москве цены на аренду жилья выросли на 30% за год: увеличилась стоимость как в элитных новостройках, так и в старых домах. Риелторы связывают рост цен с действиями Центробанка РФ.

Также потенциальных квартиросъемщиков предупреждают о мошенниках, которые активизировались на рынке аренды жилья. При выборе квартиры арендаторам советуют обращать особое внимание на описание объекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономиканедвижимостьвидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика