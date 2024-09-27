Цены на аренду жилья в Москве выросли на 30% за год

В Москве цены на аренду жилья выросли на 30% за год: увеличилась стоимость как в элитных новостройках, так и в старых домах. Риелторы связывают рост цен с действиями Центробанка РФ.

Также потенциальных квартиросъемщиков предупреждают о мошенниках, которые активизировались на рынке аренды жилья. При выборе квартиры арендаторам советуют обращать особое внимание на описание объекта.

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