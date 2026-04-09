09 апреля, 20:29

Политика

Путин подписал закон, запрещающий испытательный срок для женщин с детьми до 3 лет

Фото: depositphotos/tonodiaz

Владимир Путин подписал закон, согласно которому работодатели не смогут устанавливать испытательный срок для матерей детей до трех лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось о расширении возможностей использования материнского капитала. Теперь он применим для погашения ипотеки от региональных микрокредитных компаний (МКК).

Средства можно направить на первоначальный взнос, основной долг или проценты. Примечательно, что каждый субъект Российской Федерации может быть учредителем только одной такой микрокредитной компании.

Между тем председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ, иерей Федор Лукьянов заявил о необходимости законодательно сократить срок проведения аборта, чтобы способствовать росту рождаемости. По его словам, положительный эффект даст постепенное снижение разрешенного срока аборта с 12 до 9 недель.

Читайте также


властьполитикаобщество

Главное

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

