Путин подписал закон, запрещающий испытательный срок для женщин с детьми до 3 лет

Владимир Путин подписал закон, согласно которому работодатели не смогут устанавливать испытательный срок для матерей детей до трех лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось о расширении возможностей использования материнского капитала. Теперь он применим для погашения ипотеки от региональных микрокредитных компаний (МКК).

Средства можно направить на первоначальный взнос, основной долг или проценты. Примечательно, что каждый субъект Российской Федерации может быть учредителем только одной такой микрокредитной компании.

Между тем председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ, иерей Федор Лукьянов заявил о необходимости законодательно сократить срок проведения аборта, чтобы способствовать росту рождаемости. По его словам, положительный эффект даст постепенное снижение разрешенного срока аборта с 12 до 9 недель.