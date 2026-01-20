Форма поиска по сайту

Более 300 частных клиник в России отказались от абортов в 2025 году

Фото: depositphotos/halfpoint

В России 329 частных клиник отказались от лицензий на проведение абортов в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

При этом в 15 регионах это решение приняли все коммерческие клиники. Кроме того, в настоящее время все 89 регионов РФ поддержали инициативу патриарха Московского и всея Руси Кирилла по ограничению абортов.

Всего в период с февраля 2023 года по январь 2026 года число частных клиник, осуществляющих аборты, сократилось с 2 813 до 1961.

Ранее в России был впервые выписан штраф за склонение к аборту. Такое решение принял суд в Саранске.

В материалах дела сообщается, что местная жительница забеременела, но ее возлюбленный предложил сделать аборт и оплатить его. Женщина отказалась и прекратила взаимодействовать с мужчиной. Несмотря на это, ситуация "негативно отразилась на эмоциональном состоянии" роженицы.

