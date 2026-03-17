SHOT: у блогера Лерчек обнаружили доброкачественную опухоль мозга

Рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Лерчек приостановлено на фоне ее тяжелой болезни. Также ей изменили меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Что известно о ее состоянии здоровья, расскажет Москва 24.

"Болезнь достигла крайней стадии"

Гагаринский суд Москвы приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) до момента ее выздоровления. Ранее инфлюенсера и ее экс-супруга Артема Чекалина обвинили в выводе более 250 миллионов рублей за границу при помощи подложных документов.

В конце февраля 2026 года Лерчек родила четвертого ребенка, а впоследствии у нее обнаружили метастазы в легких. Также стало известно, что у Чекалиной нашли рак желудка четвертой стадии.

Чекалины находились под домашним арестом с осени 2024-го, однако на фоне болезни Лерчек изменили меру пресечения на запрет определенных действий. В частности, блогеру нельзя пользоваться интернетом, за исключением медицинских сайтов и сервисов, связанных со школой или детским садом.

Адвокат инфлюенсера Олег Бадма‑Халгаев прокомментировал решение суда изданию Super, отметив, что "болезнь достигла крайней стадии".

"Наложены минимальные ограничения на Валерию, исходя из состояния ее здоровья. В целом надеемся, что это ей каким‑то образом поможет побороть заболевание", – заявил адвокат.

Однако в отношении Артема Чекалина дело будет продолжено.

Кроме того, 16 марта стало известно, что у блогера нашли опухоль в мозге. По данным телеграм-канала SHOT, новообразование носит доброкачественный характер, однако провоцирует сильные головные боли. СМИ также сообщили, что на фоне онкологии и метастазов у нее перестал видеть один глаз и сломаны два позвонка.

Известно, что инфлюенсер начала проходить курс химиотерапии в онкоцентре имени Блохина. Ей назначили лучевую терапию, плюс врачи удалили ей новообразование в позвонках.

Сама Валерия высказалась о своем здоровье 16 марта – видео выложил ее возлюбленный и отец четвертого ребенка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини.





Валерия Чекалина блогер Уголовное дело приостановлено, мы очень этому рады. Но сейчас самое важное – здоровье. Я рада, что могу на нем сфокусироваться. Всем спасибо за поддержку, спасибо за то, что молитесь, – это очень сильно помогает. Я хочу сказать, что на самом деле диагноз правдивый: рак желудка четвертой степени. Но я очень сильно хочу жить – и я буду жить.

Возлюбленный Леры регулярно делится в соцсетях подробностями здоровья блогера и благодарит неравнодушных за поддержку.

"Я всем сердцем чувствую – весь мир сейчас молится за тебя. И я, преклонив колени, молюсь вместе с ним. Ты любишь эту жизнь так, как никто другой. Именно ты научила меня ценить каждый миг и находить свет, несмотря на трудности. Ты самый сильный человек из всех, кого я знаю", – написал Луис ранее.

"Все сплотились"

Экс-супруг блогера Артем сообщил, что сейчас трое их общих детей живут с ним и знают, что мама тяжело болеет онкологией.

"Сейчас семья, друзья – все сплотились. Все, что возможно, делаем", – добавил Чекалин.

На ситуацию с Валерией отреагировали многие российские знаменитости. Особенно после поста Луиса Сквиччиарини, в котором он сообщил, что Чекалина чувствовала недомогание ранее, однако условия не позволяли ей пройти полноценное обследование.

Юрист Екатерина Гордон, которая занималась бракоразводным процессом Чекалиных, эмоционально высказалась в своем телеграм-канале и призвала "амнистировать" и "помиловать" блогера.

Блогера и телеведущую Викторию Боню тоже возмутила ситуация, что мать четверых детей не могла своевременно попасть в больницу.

"Неужели никто не скажет о том, что упущен один год. Кто будет отвечать за здоровье матери четверых детей, что не позволили человеку сходить на обследование в больницу?" – возмутилась блогер.



Среди тех, кто высказался в поддержку блогера, оказалась и жена певца Natan (настоящее имя – Алишер Мирзохонов) Анастасия Швецова. В 2024-м между исполнителем и блогером на одном из телевизионных реалити-шоу возникла симпатия. Она, по мнению журналиста Надежды Стрелец, заставила испытывать Валерию "колоссальное давление" со стороны общества. Поэтому те, кто травили блогера, сейчас виноваты в том, что с ней произошло, написала интервьюер в своем телеграм-канале.





Надежда Стрелец журналист, интервьюер Она ходила на покаянные интервью и пыталась изо всех сил закрыть свои долги. Но всем было мало крови. Ее флирт с Natan на реалити превратили в мем, ее интервью изучали под лупой и устраивали шоу из каждой бытовой мелочи ее жизни. <...> Каждый хейтер Лерчек виновен в том, что сейчас произошло. Современная культура интернет-травли должна наконец регулироваться государством.

Блогер Мария Погребняк также выразила поддержку Чекалиной и отреагировала в своем телеграм-канале на изменение меры пресечения.

"Я не юрист, не адвокат, но у меня вопрос: в отношении следователя, который еще год назад не отпустил многодетную мать на обследование, какие-то меры воздействия будут применены?" – задалась вопросом Погребняк.

В числе знаменитостей, которые пожелали Валерии скорейшего выздоровления, оказались также журналист Ксения Собчак и певица Лолита. Кроме того, тысячи пользователей выразили надежду, что блогеру удастся справиться с болезнью.

