Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 19:41

Политика

МВД РФ предложило провести эксперимент по целевому набору трудовых мигрантов

Фото: 123RF.com/mikkiorso

МВД России предложило провести эксперимент по целевому организованному набору иностранной рабочей силы в 2027–2030 годах. Соответствующий проект федерального закона размещен на портале нормативных правовых актов.

Предполагается, что правительство РФ получит полномочия проводить эксперимент по апробации правил и условий трудовой деятельности иностранцев в России в порядке организованного набора.

Уточнялось, что предполагается использование реестровой модели: работодатели, заказчики работ или услуг и иностранные работники будут включены в отдельные реестры, что подтвердит их право на привлечение и осуществление трудовой деятельности.

Также планируется создание миграционных хабов для первичного временного пребывания иностранцев, где они смогут пройти необходимые для работы процедуры.

Кроме того, законопроект предлагает проводить медицинское освидетельствование и обязательную государственную геномную регистрацию иностранцев в государственных медучреждениях, включенных в перечень, утвержденный правительством. В Трудовой кодекс предлагается внести поправку, предписывающую заключать с привлекаемыми в рамках организованного набора иностранцами исключительно срочные трудовые договоры.

Также МВД предлагает внести изменения в Налоговый кодекс, введя госпошлины за включение работодателей и иностранных работников в соответствующие электронные реестры, за изменение этих реестров и за получение иностранцами идентификационной карты с электронным носителем.

При этом граждан стран – членов Евразийского экономического союза предлагается освободить от уплаты госпошлины за включение в реестр работников – участников целевого набора.

Вместе с тем в Бюджетный кодекс планируют внести изменения, согласно которым к источникам доходов бюджетов субъектов России отнести по нормативу 100% налога на доходы физлиц от трудовой деятельности иностранцев в рамках эксперимента. Законопроекты вступят в силу с 1 января 2027 года.

Ранее комитет Госдумы поддержал проект об ужесточении требований к трудовым мигрантам. Документом предлагается обязать детей трудовых мигрантов по достижении 18 лет выехать из России в течение 30 дней, если нет иных оснований для проживания, или оформить патент.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

Стоит ли перекладывать на Соцфонд оплату больничных многодетным?

Нововведение должно поддержать работодателей

Мера может повысить лояльность организаций, уменьшить желание уходить в тень

Читать
закрыть

Почему российские мужчины намеренно ломают себе уши?

Процедура придает внешности более жесткий и брутальный вид

Читать
закрыть

Как водители могут защититься от автоподставы?

Может помочь информация с дорожных камер или других систем видеонаблюдения

Читать
закрыть

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика