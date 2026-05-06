Оториноларинголог Харина: храп нарушает качество сна

Фото: depositphotos/Maridav

Обычный храп потенциально опасен и может приводить к различным проблемам со здоровьем, заявила "Ленте.ру" оториноларинголог и фониатр Дарья Харина.

По словам врача, храп серьезно нарушает качество сна. Так, храпящий человек может спать 7–8 часов, но при этом не высыпаться и чувствовать усталость.

Особенно опасно при храпе апноэ – кратковременные остановки дыхания во сне, которые приводят к кислородному голоданию. Этот синдром вызывает дневную сонливость, чувство разбитости, раздражительность, снижение концентрации внимания и даже проблемы с памятью, предупредила специалист.

Харина уточнила, что чем дольше остановки дыхания, тем выше риск для здоровья. В частности, длительное апноэ повышает риск ожирения, инфаркта и инсульта. Более того, остановки дыхания создают угрозу жизни и увеличивают риск внезапной смерти.

Вместе с этим дефицит сна из-за храпа угнетает обмен глюкозы, вследствие чего возрастает риск сахарного диабета второго типа и других метаболических расстройств, добавила Харина.

Ранее врач-сомнолог София Черкасова рассказала, что курение и лишний вес могут стать основными причинами появления храпа. Помимо этого, храп может спровоцировать употребление алкоголя, так как спиртное расслабляет мышцы, из-за чего стенки глотки сильнее сближаются во время сна.