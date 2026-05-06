06 мая, 17:04

Шоу-бизнес

Американский рэпер Канье Уэст впервые выступит в Грузии

Фото: Getty Images/Los Angeles Times/Wally Skalij

Американский рэпер Канье Уэст впервые выступит в Грузии в рамках тура Ye Live Concert. Анонс шоу появился в соцсетях музыканта и организатора – грузинской компании Starring Georgia.

Концерт запланирован на 12 июня на стадионе "Динамо-Арена" в Тбилиси. Продажа билетов начнется 12 мая, их стоимость пока неизвестна.

Ранее рэперу запретили въезд в Великобританию. Исполнитель должен был принять участие в фестивале Wireless Festival 2026.

Причиной такого решения власти назвали отсутствие общественного блага для страны от приезда рэпера. Премьер-министр Британии Кир Стармер также указывал, что приглашение Уэста на фестиваль вызвало беспокойство из-за его прошлых "антисемитских заявлений и восхвалений нацизма".

