06 мая, 17:36

Певица Анна Семенович рассказала, что мечтает стать мамой

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Российская певица и актриса Анна Семенович сообщила в интервью РИА Новости, что хочет родить одного или двух детей.

Артистка выразила надежду, что в будущем она будет любящей мамой.

Семенович еще ни разу не была замужем. В 2023 году артистка познакомилась с бизнесменом Денисом Шреером. Впервые про отношения пары публика узнала в конце 2024 года, когда певица и предприниматель вышли в свет.

Влюбленные планируют сыграть спокойную свадьбу без камер. Певица поделилась, что хочет устроить небольшой семейный праздник с близкими людьми без лишних трат и пафоса.

