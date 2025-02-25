Анна Семенович призналась, что не хочет работать на собственной свадьбе

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Певица Анна Семенович призналась, что не хочет работать на своей свадьбе. Об этом артистка рассказала в интервью порталу "Леди Mail.Ru".

"Я не тот человек, который хочет делать огромное торжество на тысячу человек. <...> Мне не хочется работать на собственной свадьбе, я и так часто их веду. И вижу, как устают молодожены, когда на мероприятии тысяча человек, каждому из которых надо уделить внимание", – отметила певица.

Семенович подчеркнула, что хочет насладиться своей свадьбой "в уютной обстановке с любимыми людьми", а не устать от торжества.

Ранее певец, актер и экс-солист группы "Чай вдвоем" Денис Клявер решил во второй раз жениться на своей супруге Ирине. По его словам, в 2025 году их свадьбе будет 15 лет, поэтому они захотели "обновить ощущения".

Так он прокомментировал опубликованную в соцсетях фотографию, на которой он стоит на колене и преподносит жене кольцо.