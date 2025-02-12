"КП": Балерина Волочкова потратит на свадьбу дочери 10 миллионов рублей

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Балерина Анастасия Волочкова планирует потратить на свадьбу дочери Ариадны минимум 10 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" .

По информации издания, торжество пройдет в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге, аренда которого обойдется в 2 миллиона рублей. Вместе с приготовлением еды, свадебным платьем и прочими расходами Волочковой придется отдать не менее 10 миллионов, отмечается в сообщении.

Как рассказала балерина, свадьба ее дочери состоится 26 апреля. Ариадна сама выбрала особняк Мясникова для проведения торжества, пожелав "царскую свадьбу, как у мамы", отметила артистка.

"Пока по-царски не получится, но обещаю, что будет по-королевски! Я все организую им сама", – заявила Волочкова.

Ранее 49-летняя балерина подтвердила роман с 26-летним танцором Марчелом Абабией. Она отметила, что не планирует начинать серьезные отношения с мужчиной, так как он "не дотянется" до ее требований. По словам артистки, она не хотела публично рассказывать о своих отношениях, однако интернет-пользовали все выяснили сами.

Анастасия Волочкова заявляла , что состоятельные люди часто несчастны из-за духовной бездны. Как считает балерина, богатым мужчинам бывает довольно трудно найти женщину, "которая будет с ними именно по душе, а не по финансовой составляющей".