Туристы на Мальдивах пожаловались на загоравшую топлес Волочкову

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/volochkova_art

Гости отеля на Мальдивах пожаловались на загоравшую топлес артистку балета Анастасию Волочкову, пишет Super.ru со ссылкой на источник.

"Персонал отеля попросил ее одеться, сказав, что загорать топлес запрещено местным законом. В итоге она продолжила лежать на общем пляже без верха", – рассказал собеседник издания.

Балерина остановилась на вилле с собственным бассейном, садом и выходом к общему пляжу. После жалоб постояльцев администрация отеля распорядилась высадить живую изгородь, чтобы обнаженная Волочкова не смущала гостей.

Некоторые отдыхающие также часто видели артистку в баре, утверждает источник. Там она "закидывала ноги на певцов" для фото.

При этом сама Волочкова заявила, что изгородь рядом с ее виллой высадили, чтобы прохожие "не глазели и не снимали ее все время". Она назвала это подарком от администрации отеля.

"Я еще загорала там, конечно, нормально так, в своих трусиках. Я же должна была красиво загореть", – добавила она.

Ранее Волочкова рассказала, как относится к запрету на алкоголь на Мальдивах. По словам балерины, у нее нет проблем с тем, что там запрещен провоз спиртных напитков.

Она уточнила, что спиртное забирают на границе и "оставляют благородно в сейфах", где потом туристы могут забрать алкоголь обратно и "увезти с собой в Москву или куда-то, откуда летят". При этом артистка отметила, что в данный момент не пьет спиртное, поэтому не испытывает трудностей со сложившейся ситуацией.

