Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Балерина Анастасия Волочкова раскрыла возраст нового возлюбленного. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на интервью танцовщицы с блогером Олегом Пилягиным, которое было опубликовано в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Волочкова подтвердила, что сейчас ее сердце занято 45-летним мужчиной. При этом личность нового возлюбленного балерина не стала раскрывать.

Ранее Волочкова пообещала подать заявление в полицию из-за публикации в Сети видео, на котором актер Никита Джигурда во время танца с балериной снял с нее штаны и приник к низу ее живота.

Сама балерина подчеркнула, что шоумен обязан извиниться, так как он "устроил хайп вокруг ее имени". Комментируя слитый в Сеть ролик, Волочкова указала, что не обязана извиняться за то, что делает у себя дома. Она также заявила, что не сможет называть Джигурду другом после такой ситуации.

Тем временем общественники движения "Ветераны России" призвали запретить шоу балерины. По их мнению, Волочкова подает плохой пример детям, которых она приглашает бесплатно посетить свое шоу. Кроме того, они назвали неуместным такое поведение в условиях СВО.

