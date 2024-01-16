Волочкова напишет заявление в полицию из-за слива скандального видео

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Российская балерина Анастасия Волочкова напишет заявление в полицию из-за публикации в Сети видеосъемки ее танца с Никитой Джигурдой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Романа Попова.

По словам правозащитника, они обратятся к правоохранителям в связи с незаконным сбором и распространением сведений о частной жизни. Попов уточнил, что Волочкова не давала согласия ни на съемку, ни на распространение ролика.

Заявление будет подано по статье 137 Уголовного кодекса РФ, по ней предусматривается до двух лет лишения свободы. Полиции предстоит выяснить, кто выложил в Сеть видео. В свою очередь, адвокат заявил, что подозревает в этом знакомого Волочковой, который сейчас проживает в Прибалтике.

"Возможно, он хочет повлиять на российское общество. Не исключаю, что он действует по заданию спецслужб зарубежных стран", – сказал Попов.

На фоне ситуации думский депутат Виталий Милонов призвал создать в стране Совет по этике. Необходимость подобного совещательного органа уже назрела, подчеркнул он в эфире радио КП.

"Это не дело госорганов власти – постоянно следить за эпатажными выходками тех или иных артистов. Пусть некая ассоциация деятелей, орган совещательный при Росконцерте, например, образуют этическую комиссию, где сами представители шоу-бизнеса (не позволят. – Прим. ред.) перегибать палку", – поделился Милонов.

Он добавил, что такая структура могла бы "упреждать" скандальные выходки публичных личностей и обеспечить "чистоту ремесла, русского искусства". Милонов уточнил, что в Совет по этике можно включить не только признанных мэтров, но и молодых артистов.

Речь идет о видео, на котором Джигурда во время танца с Волочковой снял с нее штаны и приник к низу ее живота. Сама балерина подчеркнула, что шоумен обязан извиниться, так как он "устроил хайп вокруг ее имени".

Комментируя слитый в Сеть ролик, Волочкова указала, что не обязана извиняться за то, что делает у себя дома. Она также заявила, что не сможет называть Джигурду другом после такой ситуации.

Тем временем общественники движения "Ветераны России" призвали запретить шоу балерины. По их мнению, Волочкова подает плохой пример детям, которых она приглашает бесплатно посетить свое шоу. Кроме того, они назвали неуместным такое поведение в условиях СВО.