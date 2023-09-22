Бизнесмен и друг Волочковой Дюран стал фигурантом дела о мошенничестве

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/diuran.center

Друг балерины Анастасии Волочковой 44-летний бизнесмен Дмитрий Дюран, который был задержан в Москве, подозревается в мошенничестве на 15 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ГУ МВД России по Нижегородской области, Дюран вошел в доверие к жителям региона и взял у них в долг денежные средства, которые потом не вернул. Люди написали заявления в полицию. Сумма материального ущерба составила более 15 миллионов рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

"В конце декабря 2022 года мужчина скрылся от органов следствия, вследствие чего был объявлен в розыск. В настоящее время он задержан и будет передан сотрудникам полиции Нижнего Новгорода", – говорится в сообщении.

Полиция задержала Дюрана в Москве 21 сентября, рассказал источник агентства. Бизнесмен раньше носил фамилию Яшин, был признан банкротом. После этого он стал Дюраном, поделился еще один источник.

Между тем Волочкова заявила агентству, что Дюран является ее другом. По ее словам, задержание мужчины является подставой.

Ранее сообщалось, что в столице задержали двоих полицейских, которые украли 26 миллионов рублей у криптоинвестора. Инцидент произошел в столичном районе Выхино-Жулебино. Было возбуждено уголовное дело.

"Московский патруль": злоумышленники украли деньги у друга