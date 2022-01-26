Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Анастасия Волочкова прокомментировала информацию о судимости и розыске своего партнера, сообщает Пятый канал.

"Мы все не безгрешны. Я тоже в жизни насовершала много нелепостей. И что? Я этого не скрываю. Меня столько обливали грязью! Все, что было в жизни Сергея, было до встречи со мной. А для меня он раскрылся добропорядочным и внимательным человеком", – сказала балерина.

Информацию о партнере Волочковой получил от частных детективов сын художника Никаса Сафронова Дмитрий. По его информации, Сергей был судим за кражу и попал в розыск из-за теракта.

Вечером 18 января, возвращаясь с Мальдив, Волочкова устроила скандал в самолете из-за требования представителей экипажа надеть маску. Когда борт приземлился в Шереметьево, для урегулирования ситуации пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции.

В отношении Волочковой составили протоколы о мелком хулиганстве и невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации. Ей может грозить арест до 15 суток и штраф до 30 тысяч рублей. Медицинское освидетельствование зафиксировало у нее состояние алкогольного опьянения.

Сама балерина обвинила стюарда, попросившего ее надеть маску, в провокации, а также заявила о намерении подать на него в суд. По словам Волочковой, она всегда соблюдает масочный режим, а спустила маску, чтобы выпить кофе.

