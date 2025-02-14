Певец Денис Клявер решил снова жениться на своей супруге

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Российский певец, музыкант и актер, бывший солист группы "Чай вдвоем" Денис Клявер решил во второй раз жениться на своей супруге Ирине. Об этом стало известно во время их отдыха за границей, передает сайт "Страсти".

"Она сказала "да"! В этом году нашей свадьбе 15 лет. Было ярко, но давно. Решили обновить ощущения", – поделился артист.

Таким образом он прокомментировал фото, которое опубликовал в соцсетях. На этом кадре он стоит на колене и преподносит жене кольцо.

Ранее о поиске невесты объявил певец и актер Алексей Воробьев. По словам артиста, в его жизни не хватает "отчаянного веселья". При этом он подчеркнул, что считает свадьбу "сомнительным мероприятием", но надеется, что в браке ему будет веселее.