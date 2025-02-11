Певец Алексей Воробьев заявил, что ищет невесту

Фото: ТАСС/Елизавета Клементьева

Певец и актер Алексей Воробьев объявил на своей странице в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ищет себе невесту.

По словам артиста, в его жизни не хватает "отчаянного веселья". При этом он подчеркнул, что считает свадьбу "сомнительным мероприятием", но надеется, что в браке ему будет веселее.

Воробьев отметил, что хотел бы видеть рядом с собой умную и красивую девушку. Кроме того, артист признался, что хотел бы вступить в отношения с талантливой женщиной, но назвал это условие необязательным. Певец подчеркнул, что его таланта "хватит на десятерых".

Исполнитель также обратил внимание, что обладает "поразительным" чувством юмора, пояснив, что зачастую непонятно, всерьез он говорит или шутит.

"В общении с большинством людей это, конечно же, мешает. Им со мной трудно. А мне с ними просто скучно. Потому что в диалоге мне нравится играть в так называемый пинг-понг. А в юморе я ни границ, ни лимитов не знаю в принципе", – признался Воробьев.

Он также отметил, что считает юмор и самоиронию приоритетно важными качествами для любого человека. По мнению артиста, хорошо шутить могут только умные люди.

Одной из своих положительных черт Воробьев назвал способность прощать. Однако в случае предательства продолжать общение с человеком он не станет, резюмировал исполнитель.

Ранее российская модель Елена Перминова спровоцировала слухи о помолвке, опубликовав фото в соцсетях, на котором заметно кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.

Некоторые предположили в Сети, что девушка помирилась со своим бывшим гражданским мужем Александром Лебедевым, после чего миллиардер сделал ей предложение. Другие посчитали, что Перминова получила подарок от манекенщика Тараса Романова, которого ранее уличили в романе с девушкой.

Однако позже модель опровергла эти предположения, заявив, что это была не ее фотография. Модель отметила, что всего лишь сделала репост снимка. Она также обратила внимание, что иногда "кольцо – это просто кольцо".