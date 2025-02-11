Модель Елена Перминова опровергла слухи о помолвке

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/lenaperminova

Российская модель Елена Перминова высказалась на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) по поводу слухов о помолвке.

Она поблагодарила всех за поздравления, однако сообщила, что это была не ее фотография. Модель отметила, что всего лишь сделала репост снимка.

"Иногда кольцо – это просто кольцо. А живот, например, не пятый месяц беременности, а всего лишь плотный ужин", – объяснила Перминова.

Накануне модель спровоцировала слухи о помолвке, опубликовав фото в соцсетях, на котором заметно кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.

Некоторые предположили в Сети, что девушка помирилась со своим бывшим гражданским мужем Александром Лебедевым, после чего миллиардер сделал ей предложение. Другие посчитали, что Перминова получила подарок от манекенщика Тараса Романова, которого ранее уличили в романе с девушкой.

Перминова в конце декабря 2024 года сообщила о расставании с 65-летним Лебедевым после 19 лет отношений. В своем сообщении она отметила, что даже самые красивые истории имеют свойство заканчиваться. По ее словам, каждый из них пойдет своим путем. Модель также поблагодарила мужа за все, что он сделал для нее.

