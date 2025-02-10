Модель Елена Перминова показала кольцо на безымянном пальце

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/lenaperminova

Модель Елена Перминова спровоцировала слухи о помолвке. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ее публикацию фото в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), на котором заметно кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.

"Угадайте кто", – подписала снимок 38-летняя модель.

Некоторые предположили в Сети, что девушка помирилась со своим бывшим гражданским мужем Александром Лебедевым, после чего миллиардер сделал ей предложение. Однако другие считают, что Перминова получила подарок от манекенщика Тараса Романова, которого ранее уличили в романе с девушкой.

Перминова в конце декабря 2024 года сообщила о расставании с 65-летним Лебедевым после 19 лет отношений. В своем сообщении она отметила, что даже самые красивые истории имеют свойство заканчиваться. По ее словам, каждый из них пойдет своим путем. Модель также поблагодарила мужа за все, что он сделал для нее.

Адвокат Екатерина Гордон, компания которой осуществляет юридическое сопровождение проектов Лебедева, заявила, что никаких судебных процессов между миллиардером и моделью не проводится. При этом она уточнила, что не планирует представлять интересы бывшего совладельца Национальной резервной корпорации (НРК) в суде.

