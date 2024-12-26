Модель Елена Перминова заявила о расставании с 65-летним миллиардером

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

38-летняя модель Елена Перминова сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) о расставании с 65-летним гражданским мужем, бывшим совладельцем Национальной резервной корпорации (НРК) и миллиардером Александром Лебедевым после 19 лет отношений.

В своем сообщении девушка отметила, что даже самые красивые истории имеют свойство заканчиваться. Теперь, по ее словам, каждый из них пойдет своим путем. Она также поблагодарила Лебедева за все, что он сделал для нее.

"Очень много доброго и хорошего. Но главное, четверо наших прекрасных детей. Лучшего отца для них и быть не могло", – добавила Перминова.

Адвокат Екатерина Гордон, компания которой осуществляет юридическое сопровождение проектов Лебедева, заявила в своем телеграм-канале, что никаких судебных процессов между миллиардером и моделью пока не проводится. При этом она уточнила, что не планирует представлять интересы бывшего совладельца НРК в суде.

"Александр – щедрый, добрый, любящий отец. Уверена, что этот "расход" не вовлечет ни Сашу, ни Лену в поганую дележку, которую все любят наблюдать", – добавила Гордон.

Ранее 50-летняя британская супермодель Кейт Мосс рассталась с 37-летним фотографом Николаем фон Бисмарком после 9 лет отношений из-за разного образа жизни. По информации СМИ, модель на протяжении последних нескольких месяцев расходилась, а потом вновь воссоединялась с возлюбленным.

Недавно британка поняла, что "у них разные дороги в жизни" и ей нужно расстаться с фотографом, который младше нее на 13 лет. Несмотря на расставание, пара продолжает общаться и поддерживать дружеские отношения.

