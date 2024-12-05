DeuxMoi: блогер Бреки Хилл стала потенциальной разлучницей между Кеоганом и Карпентер

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/becky_holt_

Потенциальной разлучницей в паре актера Барри Кеогана и певицы Сабрины Карпентер могла стать блогер Бреки Хилл. Эту версию изначально распространил ресурс DeuxMoi, после чего ее подхватили интернет-пользователи.

"В ночь закрытия самого большого тура Сабрины на сегодняшний день он был занят тем, что хорошо проводил время с блондинкой-блогером из Лос-Анджелеса", – говорится в сообщении.

Автор поста проанализировал эту информацию с датой расставания пары и выяснил, что она пришлась на дни перед последними выступлениями Карпентер в Лос-Анджелесе. Таким образом, певица узнала неприятные новости сразу после шоу.

Другие же интернет-пользователи обратили внимание на социальные сети Хилл в ноябре, когда она выложила пост со стикером к фильму "Солтберн", главную роль в котором исполнил Кеоган.

Инфлюенсер также написала в тот вечер, что отдыхает в стейк-хаусе в нескольких минутах езды от бунгало, в котором, предположительно, была с Кеоганом.

Последней же подсказкой подписчики восприняли фото с напитком под названием Blackberry smash, якобы это отсылка к имени актера. Причем некоторые пользователи заявляли, что видели пару вживую, когда у Карпентер был концерт.

Между тем приближенный к американскому актеру Джонни Деппу источник опроверг помолвку артиста с российской моделью Юлией Власовой. Как подчеркнул инсайдер, Депп сейчас наслаждается холостяцкой жизнью и ни с кем не встречается. Кроме того, он указал на недействительность слухов о романе актера с испанской моделью Джесс Бордиу.