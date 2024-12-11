The Sun: Кейт Мосс рассталась с возлюбленным из-за образа жизни

Фото: Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP

50-летняя британская супермодель Кейт Мосс рассталась с 37-летним фотографом Николаем фон Бисмарком после 9 лет отношений из-за разного образа жизни. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Sun.

По информации СМИ, модель на протяжении последних нескольких месяцев расходилась, а потом вновь воссоединялась с возлюбленным. Однако недавно британка поняла, что "у них разные дороги в жизни" и ей нужно расстаться с фотографом, который младше нее на 13 лет.

"У них просто появлялись все более разные хобби и желания. В свои 50 модель чувствует себя великолепно и хочет повеселиться на Рождество", – уточнил инсайдер издания, добавив, что мужчина больше любил спокойный образ жизни.

Несмотря на расставание, пара продолжает общаться и поддерживать дружеские отношения.

Ранее СМИ сообщали, что голливудская пара Ченнинг Татум и Зои Кравиц решила расстаться. Актеры встречались три года и готовились к свадьбе, но по итогу их помолвка отменена. Последний раз они вместе появились на публике на театральной постановке в Нью-Йорке в начале октября.

Звезды познакомились во время работы над проектом "Подай знак" в 2021 году. Об их намерении пожениться стало известно прошлой осенью.

