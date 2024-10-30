People: Ченнинг Татум и Зои Кравиц решили расстаться

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Голливудская пара Ченнинг Татум и Зои Кравиц приняла решение о расставании, пишет издание People, ссылаясь на различные источники.

Актеры встречались три года и готовились к свадьбе, теперь же их помолвка отменена. Последний раз они вместе появились на публике на театральной постановке в Нью-Йорке в начале октября.

Звезды познакомились во время работы над проектом "Подай знак" в 2021 году. Об их намерении пожениться стало известно прошлой осенью.

Ранее 72-летний американский актер Лиам Нисон заявил, что с романтическими отношениями в его жизни покончено.

Нисон был женат один раз. Его супругой с 1994 по 2009 год была актриса Наташа Ричардсон, пока та не погибла. Через год после ее смерти актер начал встречаться с PR-специалистом Фреей Сент-Джонстон. Их отношения длились около двух лет. Однако позже Нисон не выходил в свет с девушками.

