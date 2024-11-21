Солистка Artik&Asti Велиева выходит замуж

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Солистка Artik&Asti Севиль Велиева и музыкант Антон Гайворонский, известный под псевдонимом TONI, объявили о помолвке, сообщает Peopletalk.

Звезды не хотели рассказывать об этом официально, однако на дне рождения певицы один из музыкантов группы Artik&Asti проговорился в микрофон, что Гайворонский сделал Велиевой предложение. Певцы не стали отрицать помолвку.

Ранее СМИ писали, что Велиева должна Федеральной налоговой службе 1 миллион 587 тысяч 235 рублей. Но певица погасила задолженность. По ее словам, долг появился ночью. Артистка связалась с бухгалтером, чтобы разобраться в вопросе, а позже все оплатила. Севиль поблагодарила поклонников и СМИ за чуткость и беспокойство.

В ноябре 2021 года стало известно, что солистка Artik&Asti Анна Дзюба покинула дуэт, существующий 10 лет. Ее место заняла Велиева. Уже в январе 2022 года граппа выпустила клип на песню "Гармония" с новой солисткой.

