Севиль из Artik&Asti погасила миллионную налоговую задолженность

Фото: ТАСC/Бизнес Online/Алексей Белкин

Солистка Artik&Asti Севиль Велиева погасила миллионную налоговую задолженность. Об этом певица рассказала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По ее словам, долг появился прошлой ночью. Артистка связалась с бухгалтером, чтобы разобраться в вопросе, а позже оплатила задолженность. Севиль поблагодарила поклонников и СМИ за чуткость и беспокойство.

Накануне телеграм-каналы писали, что Велиева должна Федеральной налоговой службе 1 миллион 587 тысяч 235 рублей.

В ноябре 2021 года стало известно, что солистка Artik&Asti Анна Дзюба покинула дуэт, существующий 10 лет. На фоне этого певица радикально сменила имидж и начала сольную деятельность под псевдонимом Анна Asti.

Ее место в дуэте заняла Валиева. Уже в январе 2022 года граппа выпустила клип на песню "Гармония" с новой солисткой.

