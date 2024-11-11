11 ноября, 14:18Шоу-бизнес
Севиль из Artik&Asti погасила миллионную налоговую задолженность
Фото: ТАСC/Бизнес Online/Алексей Белкин
Солистка Artik&Asti Севиль Велиева погасила миллионную налоговую задолженность. Об этом певица рассказала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
По ее словам, долг появился прошлой ночью. Артистка связалась с бухгалтером, чтобы разобраться в вопросе, а позже оплатила задолженность. Севиль поблагодарила поклонников и СМИ за чуткость и беспокойство.
Накануне телеграм-каналы писали, что Велиева должна Федеральной налоговой службе 1 миллион 587 тысяч 235 рублей.
В ноябре 2021 года стало известно, что солистка Artik&Asti Анна Дзюба покинула дуэт, существующий 10 лет. На фоне этого певица радикально сменила имидж и начала сольную деятельность под псевдонимом Анна Asti.
Ее место в дуэте заняла Валиева. Уже в январе 2022 года граппа выпустила клип на песню "Гармония" с новой солисткой.
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