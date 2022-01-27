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Культура

15:14

Artik & Asti выпустили клип с новой солисткой Севиль Валиевой

культура шоу-бизнес

Фото: youtube.com/artikasti

Дуэт Artik & Asti выпустил клип на песню "Гармония" с новой солисткой Севиль Валиевой. Об этом сообщает "Газета.ру".

Ролик о взаимоотношениях Валиевой и ее партнера был снят в январе 2022 года. Автором идеи стал Алан Бадоев, а режиссером – Юрий Катинский. Сама певица отметила профессионализм команды и пожелала поклонникам приятного просмотра.

"Был эпизод, где в кадре я стояла промокшая до ниточки, и мне действительно было холодно, но везде есть плюсы – это помогло мне более точно передать состояние моей героини", – сказала Валиева.

В ноябре прошлого года стало известно о прекращении сотрудничества между Artik и Asti. На фоне этого певица радикально сменила имидж и удалила из Instagram все старые публикации.

"Историс": Artik и Asti прекратили сотрудничество

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