Artik & Asti выпустили клип с новой солисткой Севиль Валиевой

Фото: youtube.com/artikasti

Дуэт Artik & Asti выпустил клип на песню "Гармония" с новой солисткой Севиль Валиевой. Об этом сообщает "Газета.ру".

Ролик о взаимоотношениях Валиевой и ее партнера был снят в январе 2022 года. Автором идеи стал Алан Бадоев, а режиссером – Юрий Катинский. Сама певица отметила профессионализм команды и пожелала поклонникам приятного просмотра.

"Был эпизод, где в кадре я стояла промокшая до ниточки, и мне действительно было холодно, но везде есть плюсы – это помогло мне более точно передать состояние моей героини", – сказала Валиева.

В ноябре прошлого года стало известно о прекращении сотрудничества между Artik и Asti. На фоне этого певица радикально сменила имидж и удалила из Instagram все старые публикации.

