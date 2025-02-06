Super.ru: Диана Шурыгина выходит замуж за криптоинвестора

Фото: vk.com/Диана Шурыгина

Блогер Диана Шурыгина выходит замуж за 30-летнего криптоинвестора Святослава Гусева, сообщает Super.ru.

По информации издания, торжество запланировано на 13 марта. Пара заключит брак во Дворце бракосочетания № 1, а отметит событие в Барвихе.

Журналисты также выяснили детали из биографии будущего супруга Шурыгиной. Как пишет Super.ru, мужчина родился и вырос в Мариуполе, где окончил механико-металлургический колледж. Сейчас Гусев известен в узких кругах как блогер и бизнесмен.

Согласно данным ФССП, задолженность криптоинвестора по кредитным платежам составляет более двух миллионов рублей. При этом его будущая жена имеет долги за газ, тепло и электроэнергию в размере 18 тысяч рублей.

Также издание выяснило, что Гусев владеет тремя компаниями, две из которых работают в сфере wеb-порталов, а третья занимается научными исследованиями и разработками в области общественных и гуманитарных наук.

У одной из компаний, по данным "СПАРК-Интерфакс", замечены признаки нелегальной деятельности. Как указано в документах сервиса, в 2023 году эта фирма принесла Гусеву убытки в размере 106 тысяч рублей, другая – 144 тысячи. Более того, при проверке номера бизнесмена в открытых базах может появиться предупреждение о том, что он мошенник, передает Super.ru.

Брак с Шурыгиной станет для предпринимателя вторым. В марте 2024 года он рассказывал, что развелся с женой Ксенией. Позже он признался, что изменял ей.

В мае прошлого года Шурыгину задержали вместе с Гусевым в Москве. Причиной стала жалоба от соседей на шум из квартиры, где те находились. Спустя время блогер вышла на связь с фанатами и сказала, что с ней все в порядке. Информацию о своем задержании она опровергла, заявив, что сама вызвала полицейских для собственной безопасности.