Блогер Шурыгина опровергла свое задержание в Москве

В столице блогера Диану Шурыгину задержали вместе с криптобизнесменом Святославом Гусевым. Причиной послужила жалоба от соседей на шум из квартиры, где те находились. При этом Шурыгина заявила, что сама вызвала полицейских для собственной безопасности. Рассказываем подробности произошедшего.



"В целях безопасности"

Инцидент с задержанием молодых людей произошел в ночь на 30 апреля в Тверском районе Москвы. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах. "После жалобы на шум в одной из квартир на Долгоруковской улице были задержаны Диана Шурыгина, бизнесмен Святослав Гусев и еще несколько человек", – пояснил источник, добавив, что их отвезли в отдел полиции, где сперва опросили, а после отпустили.

Задержание подтвердил и сам криптобизнесмен, сообщает газета "Известия". "Информация правдива, но комментировать тут нечего. Было и было", – подчеркнул он.

По словам Гусева, у него не было конфликта с соседями и обиду на них он не держит. Случившееся предприниматель охарактеризовал как стандартную историю.

В свою очередь, Шурыгина вышла на связь с фанатами и рассказала в соцсетях, что с ней все в порядке. При этом сообщения о своем задержании она опровергла. Девушка заявила, что сама вызвала сотрудников правоохранительных органов для собственной безопасности. Блогер уточнила, что из отдела она была отпущена спустя 10 минут после того, как закончила с написанием объяснительной.





Диана Шурыгина блогер У меня все хорошо. <...> Про ситуацию с полицией: я сама ее вызвала. Попросила меня забрать и все. Меня никто не задерживал, это не было мое задержание. Я их вызвала, я была в квартире и попросила приехать забрать меня знакомого и полицию в целях моей безопасности.

По данным СМИ, кроме жалоб на шум в правоохранительных органах действительно зарегистрировали вызов о девушке, которая находится в опасности.

Вместе с тем соседи Гусева рассказали телеграм-каналу SHOT, что криптобизнесмен снимает квартиру в их доме с января и регулярно мешает спать жильцам из-за вечеринок с музыкой до утра. Некоторые даже стучались в квартиру и просили его вести себя потише. Однако предприниматель якобы не реагировал. Отмечается, что на Гусева также несколько раз жаловались в полицию.



Штраф за ложный вызов

Если Диане Шурыгиной ничего не угрожало, то за ложный вызов полиции ей может грозить штраф до 1,5 тысячи рублей. Об этом Москве 24 рассказала юрист Анастасия Билялова.

Специалист отметила, что полиция не может выполнять функции личных телохранителей "на всякий случай". Для этого существуют отдельные люди.





Анастасия Билялова юрист Если на самом деле человеку ничего не угрожало, то вызов полиции будет квалифицирован как ложный. За это может грозить штраф от 1 до 1,5 тысячи рублей.

Если же в действительности была угроза для жизни или здоровья как самой Шурыгиной, так и других людей, то обращение в полицию более чем оправданно, говорит юрист.

Билялова также рассказала, как можно усмирить мешающих спать соседей. Эксперт напомнила, что по закону в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 07:00. Если жильцы шумят ночью, нужно вызвать полицию. При бездействии правоохранительных органов можно обратиться с жалобой в прокуратуру, а затем в суд.

