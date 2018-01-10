Осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной вышел на свободу по УДО

Осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной вышел на свободу. Об этом сообщает РИА Новости.
Сергей Семенов покинул колонию условно-досрочно. Его встретила сестра Екатерина. В группе в одной из соцсетей опубликовано видео, на котором молодой человек рассказывает, что очень рад снова оказаться на свободе.
В декабре 2016 года двадцатилетнего студента признали виновным в изнасиловании 17-летней жительницы Ульяновска. Позднее срок заключения сократили до 3 лет и 3 месяцев. Молодой человек утверждал, что половой акт произошел по обоюдному согласию.
Эта история стала скандально известной после выхода программы "Пусть говорят" на Первом канале. Шурыгина уверяла, что Семенов ее изнасиловал. В прошлом году она участвовала в пяти эфирах программы.
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