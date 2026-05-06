06 мая, 17:11

Певец Стинг подтвердил, что не оставит наследство своим детям

Фото: ТАСС/АР Photo/Jordan Strauss

Певец Стинг (настоящее имя – Гордон Мэттью Томас Самнер. – Прим. ред.), известный благодаря хитам Desert Rose и Shape Of My Heart, заявил, что не оставит свое состояние в наследство детям. Он отметил, что они добьются всего сами, сообщает People.

По словам музыканта, он всегда рассчитывал на то, что его дети найдут свой путь в жизни. Говорить им, что они не должны работать, – это, как он считает, вид издевательства, в котором певец надеется никогда не быть повинным.

Стинг отметил, что все его дети обладают исключительной трудовой этикой – возможно, это передалось по ДНК или развилось благодаря тому, что он всегда говорил им о необходимости работать.

Он подчеркнул, что платит за их образование, но при этом убежден, что в требовании работать нет жестокости. Напротив, он видит в этом доброту и веру в то, что они сами всего добьются.

74-летний певец впервые заявил, что не собирается оставлять наследство детям, еще в 2014 году и с тех пор не изменил своего решения. При этом знаменитость продолжает поддерживать своих детей, но не выделяет им неограниченные средства на расходы.

У Стинга двое детей от первого брака с Фрэнсис Томелти – 49-летний сын Джо и 44-летняя дочь Фуксия, а также четверо детей от брака с Труди Стайлер: 42-летняя дочь Микки, 40-летний сын Джейк, 35-летняя дочь Элиот и 30-летний сын Джакомо.

Ранее сообщалось, что актер Иван Краско оставил в наследство своей сиделке Дарье Пашковой шарф, очки и фотографии. Она также отметила, что между ними была сильная любовная связь, которая похожа на отношения дедушки и внучки.

