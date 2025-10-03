03 октября, 21:42Культура
Актер Иван Краско оставил в наследство своей сиделке шарф и очки
Фото: ТАСС/Денис Вышинский
Сиделка актера Ивана Краско Дарья Пашкова рассказала в беседе с изданием "СтарХит", что артист после смерти оставил ей несколько вещей.
"Очки, шарф и фотографии. Марина, его дочка из Нью-Йорка, сказала, чтобы я оставила их себе", – отметила женщина.
Пашкова также заявила о цинизме тех, кто высмеивал ее горе на прощании с Краско. Она сказала, что у них с артистом была сильная любовная связь. Однако опровергла наличие интимных отношений.
По ее словам, их связь была похожа на отношения дедушки и внучки.
"Я постоянно его спрашивала, мол, почему к вам тянутся молодые девушки. Он мне на это отвечал: "Даша, я этот вопрос себе сам задаю и не понимаю. Наверное, я молод душой", – поделилась Пашкова.
Краско ушел из жизни 9 августа 2025 года в возрасте 94 лет. В окружении актера рассказывали, что причиной смерти стала онкология желудка.
Актера похоронили 13 августа на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге рядом с местом захоронения его сына Андрея.